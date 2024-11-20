“NewJeans生みの親”であるミン・ヒジン前ADOR代表が親会社のHYBEから離れる。【写真】ハニ「HYBEはNewJeansを嫌っている」ミン前代表は11月20日、「私は今日、HYBEと締結した株主間契約を解約し、ADORの社内理事も辞任する」と発表した。続いて、「HYBEには、株主間契約の違反事項に対する法的責任を問おうと思う。さらに、HYBEとその関係者の数多くの違法に対しては、必要な法的措置を一つひとつ進行する予定」と予告した「これ