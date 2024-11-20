高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（46）といけだてつや（41）がYouTube「かっ飛BASE!BALLCHANNEL」を更新。今年のプロ野球ドラフト会議「パ・リーグ」を振り返った。ロッテの指名選手で注目したのが3位の一條力真投手（東洋大）。1メートル90の長身右腕で最速153キロの本格派。東都リーグ戦では主に救援として活躍した。かみじょうが「球強いよね」と実力を称えると、いけだは「常総学院時代も（球は）よかったん