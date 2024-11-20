シンガー・ソングライターの松任谷由実（70）のインスタグラムが20日までに更新され、夫で音楽プロデューサーの松任谷正隆氏の73歳の誕生日を夫婦で祝福する様子が公開された。松任谷由実のマネージャーであるK子氏による更新で、「2024.11.19松任谷正隆プロデューサーのお誕生日」と報告。松任谷夫妻が誕生日ケーキを手に微笑む2ショット写真を披露した。続けて「これからどんな世界をユーミンと共に見せてくれるんでしょ