米軍と自衛隊が共同で使う厚木基地（神奈川県綾瀬市、大和市）の騒音被害を巡り、周辺住民約8700人が米軍機と自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めと損害賠償を国に求めた「第5次厚木基地爆音訴訟」の判決で、横浜地裁（岡田伸太裁判長）は20日、国に賠償を命じた。一方、飛行差し止めは認めなかった。横浜地裁前で、横断幕を掲げて行進する原告団と弁護団=2024年11月20日午後1時34分、横浜市中区、杜宇萱撮影最大の騒音源とさ