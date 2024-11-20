2017年7月、千葉県に住むMintonさんは、父親の買い物に付き添った道中、実家の敷地内から聞こえてくる小さな猫の鳴き声に気が付きました。その声はずっと続いていたため、買い物を終えた後も耳に残っていたといいます。【写真】ネズミと見間違うぐらいだった保護当時のここあちゃんそして6時間後、再びその鳴き声が聞こえたことで、母猫に置き去りにされた赤ちゃん猫であると確信し、迷わず保護する決意を固めました。「捕まえたと