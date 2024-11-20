PSYCHIC FEVERが、新曲「Cold Rain」を11月21日に配信リリースする。 （関連：EXILE TRIBEが紡いでいくLDHの伝統と志12グループが集結した『LDH LIVE-EXPO』レポート） 本楽曲は、メンバーの小波津志も俳優として出演している読売テレビ／日本テレビ系10月期プラチナイト木曜ドラマ『オクトー ～感情捜査官 心野朱梨～Season2』のオープニング曲。ディスコ調のバックトラ