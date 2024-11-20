20日午後、YOUNG POSSEが「2024 MAMA AWARDS」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてアメリカに出国した。YOUNG POSSEは、21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される「2024 MAMA AWARDS」に出演する。・ILLITからTWSまで！「2024 MAMA AWARDS」でグループのカラーを込めたステージを予告・YOUNG POSSE、デビュー1周年記念アルバム「YEAR 1 : We Still Loading」を明日発売