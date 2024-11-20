自民党・公明党・国民民主党の3党の政調会長は20日、国会内で会談し、国民民主党が求めてきた「年収103万円の壁」を引き上げる方針などを盛り込んだ、総合経済対策の内容に合意した。経済対策の中で、「いわゆる103万円の壁については令和7年度税制改正の中で議論し引き上げる」との文言が盛り込まれた。また国民民主党が求めるガソリン減税については「ガソリン減税（いわゆる暫定税率の廃止を含む）については自動車関連・自動車