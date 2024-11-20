最高裁の判断に抗議して集まった超正統派の人々＝６月/Ronen Zvulun/Reuters/File（ＣＮＮ）イスラエル軍は１９日、招集令状に応じなかったユダヤ教「超正統派」の１１２６人に対する逮捕状を取ったと発表した。兵役免除撤廃に対する超正統派の不満に一層の火が付くのは必至だ。逮捕状についてはシェイ・タイエブ准将が同日、議会委員会で発表。命令を無視した者はまず呼び出して、兵役のことを周知させると述べた。それでも協力を