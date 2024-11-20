William Schomberg[ロンドン ２０日 ロイター] - 英シンクタンクのレゾリューション財団は２０日、英国の公式労働統計が就業者数を約１００万人過少評価している可能性があり、イングランド銀行（英中央銀行）が金利をどの程度のペースで引き下げるべきかの判断を難しくしていると指摘した。レゾリューション財団のチーフエコノミストであるアダム・コーレット氏は「公式統計はパンデミック以降の英国の労働市場で何が起きたか