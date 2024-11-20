Yoshifumi Takemoto［東京２０日ロイター］ - 長島昭久首相補佐官が２０日から２４日までの日程で米ワシントンを訪問する。長島氏事務所が２０日明らかにした。トランプ新政権に近い共和党関係者らと会談し、情報収集を行うという。長島氏は石破茂政権発足直後から、米大統領選でトランプ氏が選出される可能性を見込んで早期の訪米を検討していた。衆院選後にも、石破首相とトランプ氏の早期会見実現を視野に「アジア・太