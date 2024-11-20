女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）は２０日に、第３８話が放送された。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）結（橋本環奈）の専門学校生活がスタートし、早速、調理実習の授業も始まった。先生の石渡常次（水間ロン）は結を呼び止め「君は衛生的によろしくないですね」と指摘。「そのメイク、全部落としてきてください。もし１００人分の大量調理を