２色の川が合流する不思議な光景中国内モンゴル自治区  【新華社バヤンノール11月20日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市臨河区でこのほど、黄河の主流と緑色の支流が入り交じり、くっきりとコントラストを成す不思議な光景が見られた。（記者/李雲平）