20日午後、BLACKPINKのロゼが日本スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じて出国した。・BLACKPINK ロゼ、渦中のNewJeansに言及も…ソロアルバムへの意気込み語る「新たに目指す夢」・BLACKPINK ロゼ、11月22日に2番目の先行公開シングル「number one girl」をリリース