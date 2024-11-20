アジア株材料難で方向感に欠ける、エヌビディア決算待ち豪州株反落、前日に史上最高値 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 19648.62（-15.05-0.08%） 中国上海総合指数 3364.55（+18.54+0.55%） 台湾加権指数 22722.20（-126.60-0.55%） 韓国総合株価指数 2487.71（+15.76+0.64%） 豪ＡＳＸ２００指数 8322.80（-51.22-0.61%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77578.38（休場） ア