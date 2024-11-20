東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（11月）10:00 結果3.10% 予想3.10%前回3.10%（1年) 結果3.60% 予想3.60%前回3.60%（5年) ※要人発言やニュース 特に目立った要人発言やニュースはありませんでした