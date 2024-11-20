【ソウル聯合ニュース】韓国中堅企業連合会（中堅連）の崔鎭植（チェ・ジンシク）会長らは１９日、駐韓日本大使公邸で水嶋光一駐韓大使と面会し、中堅企業による両国の経済交流活性化などについて意見交換した。中堅連側は製造業や素材・部品・装備（装置・設備）、半導体、情報通信技術（ＩＣＴ）などさまざまな産業で韓国の中堅企業が確保した技術競争力を強調し、両国の互恵的な経済発展のため、中堅企業の交流活性化や積極的