青山財産ネットワークスが５日続伸。岩井コスモ証券は１９日、同社株の投資判断「Ａ」を継続するとともに目標株価を１７００円から２０５０円に引き上げた。第３四半期累計（１～９月）の連結営業利益は前年同期比３２．４％増の２４億１２００万円となった。財産コンサルティングなどが順調だった。２４年１２月期通期の同利益は前期比７．２％増の３５億円が予想されているが、同証券では３７億５０００万円への増