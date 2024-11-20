ＳＨＯＥＩは大幅高で３連騰している。ＳＭＢＣ日興証券が１９日付で、投資評価を「２」から「１」とし、目標株価を２４００円から３４００円へ引き上げたことが好材料視されているようだ。 同証券では、２５年９月期は日本では在庫調整などにより数量減が見込まれるが、単価上昇や在庫調整が終了した中国市場の数量増で増益を予想。また、２６年９月期は全市場の在庫調整が終了し、数量増と単価上昇により２ケタ増益へ回帰