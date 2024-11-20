＜￥ジョイグルメウォークinキャットストリート＞世界からも注目され若者を中心に人気の東京・渋谷と表参道をむすぶ「キャットストリート」の端から端まで最新グルメ食べ歩き！【出演者】吉村崇奥菜 恵江上敬子（ニッチェ）かなで（3時のヒロイン）【今回訪れた場所】キャットストリート（東京都渋谷区）【ご紹介した店舗】■THE MATCHA TOKYO表参道営業時間／11:00〜19:00 ・ジャパンプレミアム650円・ゴールドブレ