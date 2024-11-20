■3人の夜の日常を切り取った「ナイトスケープ」MVショット 【写真】深澤×阿部×宮舘「ナイトスケープ」MVソロカットまとめ Snow Man公式X（旧Twitter）で、深澤辰哉×阿部亮平×宮舘涼太のユニット曲「ナイトスケープ」のMVの、一人ひとりの表情を捉えたカットが公開された。 「ナイトスケープ」は、Snow Manのニューアルバム『RAYS』の初回盤B付属Blu-ray＆DVDと通常盤CDに収録。しっとりとし