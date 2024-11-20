第2子妊娠中のタレント・菊地亜美（34）が20日、自身のインスタグラムを更新。大きなお腹を公開した。菊地は「今すぐ産まれてもおかしくなさそうな大きさだけど、まだ妊娠6ケ月だよ？え？？？」とつづり、大きなお腹の写真をアップ。ハッシュタグを用いて「妊娠6ヶ月」「全妊娠6ケ月で一番出てる自信ある」「そんな一番いらない」と記し、続けて「第一子の妊娠9ケ月の時と同じ腹囲」「体重は1人目の時の方が増えてるのに」「