渡米を目指し、路上売春を行うメキシコの30代女性の実情に、東野幸治がショックをにじませる場面があった。【映像】東野がショックを受けた38歳の立ちんぼ東野幸治がMCを務める新番組『国境デスロード』が、ABEMAにて12月7日（土）よりスタートする。『国境デスロード』は、『不夜城はなぜ回る』（TBS）で知られる大前プジョルジョ健太ディレクター（以下、プジョルジョD）が、ABEMAで立ち上げた新番組。デスロードと呼ばれる