◇大相撲九州場所11日目（2024年11月20日福岡国際センター）十両・欧勝海（23＝鳴戸部屋）が日本相撲協会に「左肩関節唇損傷1週間の休場を要する」との診断書を提出し休場した。初日から9連勝と好調で10日目の剣翔戦で初黒星を喫したものの、優勝争いに加わっていた。欧勝海の休場は序二段時代の2022年名古屋場所以来で7度目。11日目の対戦相手、紫雷は不戦勝となった。