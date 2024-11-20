自民、公明の与党と国民民主党は２０日午後にも、国民民主が求める「年収１０３万円の壁」の見直し方針などを明記した政府の総合経済対策のとりまとめで合意する。経済対策の財源の裏付けとなる今年度補正予算の早期成立に向け、３党の政調会長が合意文書に署名する方向だ。合意文書案には、補正予算の「年内の早期成立を期する」との文言を盛り込むことが判明した。政府は２２日にも経済対策を閣議決定し、１２月上旬に補正予