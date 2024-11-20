ボーテデュサエは、ローズとカモミールの花々をふんだんに使用した、心をトキめかせる花びら入りハーブバスソルト「ナチュラル パフュームド ハーブソルト(チューリップローズの香り)」を2024年11月20日に発売します。 ボーテデュサエ「ナチュラル パフュームド ハーブソルト」  【価格】3,000円(税込3,300円)【容量】300mL【発売日】2024年11月20日 ボーテデュサエは、ローズとカモミ