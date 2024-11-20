さくら情報システムは、汎用ワークフローシステム「Ci*X Workflow(サイクロス ワークフロー)」の販売代理店第1号として、電通総研と契約を締結し、提供を開始。 さくら情報システム「Ci*X Workflow(サイクロス ワークフロー)」 さくら情報システムは、汎用ワークフローシステム「Ci*X Workflow(サイクロス ワークフロー)」の販売代理店第1号として、電通総研と契約を締結し、提供を開始。 ■提供サービスについてさ