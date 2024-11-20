阪神・湯浅京己投手が２０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸４７００万円から１０００万減の３７００万円でサインした。今季は２月の春季キャンプから状態が上がらず、４年ぶりの１軍登板ゼロ。８月に「胸椎黄色じん帯骨化切除術」を受けたと発表し、今も２軍施設でリハビリに励んでいる。「リハビリのスケジュールも（来春）キャンプからチームメニューに合流できる感じになっているので、自分