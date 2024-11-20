20日午後、ILLITが「2024 MAMA AWARDS」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてアメリカに出国した。ILLITは、21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される「2024 MAMA AWARDS」に出演する。・TXT＆ILLIT「NHK紅白歌合戦」初出場の意気込みと喜びを明かす…会見欠席のスビンにも言及・ILLITからTWSまで！「2024 MAMA AWARDS」でグループのカラーを込めたステージを予告