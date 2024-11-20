「エジソンママ」は、赤ちゃんのはじめてのおだしにぴったりな「ベビーのおだしスープ」を発売します。 エジソンママ「ベビーのおだしスープ」  対象年齢：6ヶ月ごろ〜内容量：25ml×5袋メーカー希望小売価格：486円(税込)  「エジソンママ」は、赤ちゃんのはじめてのおだしにぴったりな「ベビーのおだしスープ」を発売。■開発背景〜手間と時間をかけずに、美味しいおだしを