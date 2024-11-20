ノルウェー皇太子の義理の息子が性的暴行容疑で逮捕されたとＣＮＮ放送が１９日（現地時間）、報じた。報道によると、ノルウェー警察はノルウェー王位継承者であるホーコン皇太子の義理の息子であるマリウス・ボルグ・ホイビー氏（２７）を前日夜、性的暴行などの容疑で逮捕し、現在は拘置所に収監された状態だと明らかにした。ホイビー氏は皇太子と２００１年に結婚したメッテ＝マリット皇太子妃が皇太子と結婚する前に産んだ子ど