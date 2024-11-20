ＰＫに失敗したサッカー北朝鮮代表がウズベキスタン代表に敗れた。これで北朝鮮は２０２６北中米ワールドカップ（Ｗ杯）アジア地域３次予選で６試合無勝利となった。北朝鮮は１９日、ラオス・ビエンチャンの新国立競技場で行われた２０２６北中米Ｗ杯アジア３次予選Ａ組第６戦でウズベキスタンに０−１で敗れた。北朝鮮は４敗２分け（勝ち点２）でまだ１勝もできずＡ組最下位となった。第１戦でウズベキスタンに０−１で敗れた北朝