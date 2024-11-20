冬の「ひたち海浜公園」の魅力とは？臨時特急「冬の茨城！海の幸満喫号」を運転JR東日本は、2024年12月14日（土）と21日（土）に群馬県と茨城県を直結する臨時特急「冬の茨城！海の幸満喫号」を運転します。勝田車両センターに配置されているE653系（画像：写真AC）。この列車は、群馬県の高崎駅と茨城県の勝田駅を高崎線、武蔵野線、常磐線経由で結びます。大宮駅などにも停車するため、埼玉県からも国営ひたち海浜公園へのア