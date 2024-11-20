韓国の人気歌手とお笑い芸人が、地方税を納めていなかったことが明らかになった。19日、仁川（インチョン）広域市は、地方税滞納額の徴収のため、韓国全国で初めて著作権信託収益金の一斉調査を実施し、47人から約4100万ウォン（約457万円）の地方税を徴収したと報告した。今回の調査は、今年7月から11月まで約5ヶ月間行われ、文化体育観光部に登録された信託機関11ヶ所を対象に、滞納者の著作権（著作隣接権）収益の全数調査が実