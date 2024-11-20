カールツァイスは、8月末にグローバルで同時にリリースされた新しい超高分解能X線顕微鏡であるVersaXRM 730(R)のデモ機を、11月に東京麹町本社オフィスにも設置・導入し、同顕微鏡の日本での本格的なプロモーションを開始します。 カールツァイス「VersaXRM 730(R)」 カールツァイスは、8月末にグローバルで同時にリリースされた新しい超高分解能X線顕微鏡であるVersaXRM 730(R)のデモ機を、11月に東京麹町本社オ