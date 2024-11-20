Mizkanは「味ぽん」が11月10日に発売60周年を迎えたことを記念し、同日からXで「味ぽん」の生誕祭「ぽんまつり」を始めた。「ぽんまつりグッズ」60種類が総勢600人に当たるプレゼントキャンペーンを11月10日から11月23日まで実施している。「ぽんまつりグッズ」は、アウトドアをテーマにしたポンチョ「味ぽんチョ」（全1種）、リュックサック「ぽんサック」（全6種）、オリジナルカバー付きテント「ドームぽんト」（全1種）のほか