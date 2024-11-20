博報堂アイ・スタジオと、HYTEKは、2024年11月28日から12月1日まで渋谷モディ1階にて、キヤノンマーケティングジャパンと共に、「SELPHY×セルフィー展」を開催します。 博報堂アイ・スタジオ／HYTEK「SELPHY×セルフィー展」  ・開催場所：渋谷モディ 1階・所在地：〒150-0041東京都渋谷区神南1丁目21-3・開催日時：2024年11月28日(木)〜12月1日(日) 11:00〜20:00・参加費：無料・事前予約：不要・雨天時