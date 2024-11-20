いわゆる年収「103万円の壁」見直しなど、来年度の税制改正に向けて、自民・公明の与党と国民民主党の税制調査会長が初会合を行いました。自民・公明の与党と国民民主党の税制調査会長は、きょう午前、国会内で来年度税制改正に向けて初めての協議を行いました。国民民主党は、「103万円の壁」の見直しとガソリン減税の2つを最重点事項として検討するよう求めたほか、消費税を一時的に5%に引き下げることなども要望しました。協議