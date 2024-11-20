ＴＢＳ系「ひるおび！」では、兵庫県の百条委員会について取り上げた。百条委員会のメンバーが議員であることから、専門家は議員も「民意への配慮をせざるを得ない」との意見を述べた。番組では斎藤知事に対する百条委員会について取り上げた。２５日には３回目の百条委員会が開催予定だが、同日に政府主催の全国知事会があるため、斎藤知事は同委員会の出席は「難しい状態」だとしている。この百条委について、法政大学大学