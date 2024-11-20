「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯」（２１日開幕、宮崎ＣＣ＝パー７２）今季８勝を挙げ、初の年間女王に輝いた竹田麗央（２１）＝ヤマエグループＨＤ＝が開幕前日の２０日、公式会見に登場し、日本女子初の国内女子メジャー年間３冠に意欲を示した。大躍進のシーズンもついに最終戦。最後のメジャーに「いつもより頑張りたい」と力を込めた。今季はソニー日本女子プロ選手権、日本女子オープン選手権を連勝。国内女子メジ