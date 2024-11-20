俳優鈴木一真（56）が20日、Xを更新。14日に75歳で亡くなっていた火野正平（ひの・しょうへい、本名二瓶康一＝にへい・こういち）さんを追悼した。火野さんは個性ある役どころを演じて、独特の存在感で親しまれた。所属事務所は20日に発表。葬儀は家族葬で終えたという。鈴木は「RIP Mr.PlayBoy」と前置きし「大好きな先輩火野正平さん誰もが憧れる愛される方渡米直前の火野さんの行きつけのバーでの時間は宝物です」と書き出