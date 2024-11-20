アル・グリーンが、R.E.M.の「Everybody Hurts」をカバーし、ニューシングルとしてリリース。あわせて、リリックビデオも公開された。 （関連：【映像あり】アル・グリーン、R.E.M.「Everybody Hurts」をカバーしたリリックビデオ） R.E.M.の「Everybody Hurts」は、1992年発表の8枚目のアルバム『Automatic For The People』に収録。米国オルティナティブロックバンドのシングルとして