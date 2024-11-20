ミセスモデルの武東由美が18日と20日に自身のアメブロを更新。旅館で売っていた38万円の土産を公開した。18日に、武東は「特別感しかない旅館」というタイトルでブログを更新し、浴衣姿の自撮りショットを公開。「入浴してこれからご飯です」と述べ「いや〜ほんとすごい旅館！特別！！！」と滞在を満喫している様子でコメントした。20日には「38万円の旅館のお土産」と題したブログを更新。「お土産屋さんにあった水琴」について「