天皇、皇后両陛下は２０日、皇居・宮殿で、第３５回高松宮殿下記念世界文化賞（日本美術協会主催）受賞者らと面会し、懇談された。今回は建築部門の坂茂さんら５部門で５人が受賞した。天皇陛下は、絵画部門で受賞したフランスのソフィ・カルさんに「素晴らしい賞ですね」と祝福。皇后さまは通訳を使わず、フランス語で談笑していた。