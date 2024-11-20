札幌・すすきののホテルで2023年7月、男性の首を切断し、頭部を持ち去った事件で逮捕・起訴された親子3人のうち、父親の田村修被告が保釈されていたと弁護人が明らかにしました。保釈の日付は明らかになっていません。 きょう（2024年11月10日）午前11時からは、浩子被告の6回目の裁判が札幌地裁で開かれていて、修被告も出廷しています。修被告は2025年1月14日に初公判を控え、2025年3月12日に判決が言い渡される予定です。