ロイター通信などは１９日、ＡＩ（人工知能）の学習に自社の記事を無断で使用されたのは著作権侵害に当たるとして、インドの通信社ＡＮＩが対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩを提訴したと報じた。１回目の訴訟手続きが同日、ニューデリーの裁判所で行われた。印主要紙タイムズ・オブ・インディアによると、インドでオープンＡＩが提訴されたのは初めて。ＡＮＩ側は記事の使用停止と２０００万ルピ