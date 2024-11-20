「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「俵屋宗達・本阿弥光悦・尾形光琳・乾山“琳派”そろい踏みMOA美術館」です。桃山時代から続く名手4人、さらには巨匠同士のコラボ作品まで調査しました！＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2024年11月20日放送分より）