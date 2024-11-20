【「あおぎり高校」×執事眼鏡eyemirrorコラボ眼鏡】 12月8日 発売予定 価格：各16,500円 DUO RINGは、「執事」×「眼鏡」がコンセプトの眼鏡専門店「執事眼鏡eyemirror」より、VTuberグループ「あおぎり高校」所属メンバーのコラボレーション眼鏡を発売する。音霊魂子さん、エトラさん、春雨麗女さんのモデルが用意されており、価格は各16,5