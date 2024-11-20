日本ハムは２０日、台湾・統一からポスティングしていた古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手と契約合意に達したことを発表した。２４歳の古林は、最速１５７キロで「火球男」と呼ばれる今季の台湾ＭＶＰ右腕。昨年１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップ・日本戦で６回１死まで完全投球を披露し、今季も１０勝２敗、防御率１・６６で最優秀防御率に輝いた。１２日に統一が、複数のＮＰＢ球団による争奪戦を制して、日本ハ