【アオシマニュース2025年3月号】 11月20日 公開 青島文化教材社は、「アオシマニュース2025年3月号」を11月20日に公開した。 今号ではカーモデルより、「ザ☆モデルカー」シリーズの「1/24 ニッサン RS13/RPS13 180SX TYPE II '89/'91」、「1/24 西部警察」シリーズの「430セドリックセダン 覆面パトロールカー/捜査用パトロ